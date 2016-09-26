Москва, 26 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Авиасообщение между Россией и Египтом может быть восстановлено уже на этой неделе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Василий Поленов. Пирамида Хеопса. Сфинкс. 1881

Об этом свидетельствует активность профильных ведомств России и Египта, считают в ассоциации. В частности, речь идет об интенсивных проверках экспертами из России аэропортов курортов Египта — Хургады и Шарм-эш-Шейха.

По словам источника АТОР в отрасли, переговоры двух стран вышли на завершающую стадию. Сам факт встречи министра транспорта РФ Максима Соколова с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, которая состоится на этой неделе, говорит о том, «что будут подписаны какие-то финальные документы» по вопросу возобновления авиасообщения, заявляют эксперты ассоциации.

В СМИ Египта отмечается, что на встрече одним из ключевых вопросов будет создание для российских туристов в египетских ажропортах отдельных терминалов. «Египет готов рассмотреть создание таких терминалов, если число отдыхающих в стране россиян достигнет 3−4 млн человек в год», — пишет издание «Ахрам online».