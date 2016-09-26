Екатеринбург, 26 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер подал в отставку. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора корреспонденту ИА REGNUM.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выразив благодарность за проделанную работу, принял отставку Дениса Паслера. Также Евгений Куйвашев заявил, что в скором времени на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области будет внесён законопроект, согласно которому правительство возглавит губернатор.

До того, как будет сформирован новый состав регионального правительства действующие министры продолжат выполнять свои обязанности. Исполняющим обязанности главы правительства назначен первый вице-премьер, министр инвестиций и развития Алексей Орлов.

Напомним, что Денис Паслер занимал высокий пост с 2012 года. По мнению некоторых наблюдателей, он рассматривался как один из претендентов на предстоящих в 2017 году выборах губернатора Свердловской области.