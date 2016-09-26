Москва, 26 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Выплаты вкладчикам двух московский банков — «Центркомбанка» и «Военно-промышленного банка», у которых сегодня, 26 сентября, отозваны лицензии, начнутся не позднее 10 октября 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Выплаты начнутся не позднее 10 октября 2016 года», — говорится в сообщении.

В АСВ уточнили, что до 10 октября агентство опубликует в СМИ объявление о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате страхового возмещения. Также агентство опубликует эту информацию на своём сайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Банк России отозвал лицензии у ООО «Центральный коммерческий банк» (Центркомбанк, Москва) и у АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ, Москва). Обе кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.