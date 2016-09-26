Пекин, 26 сентября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Согласно недавно проведенному онлайн-опросу, абсолютное большинство граждан КНР поддерживают Дональда Трампа в предвыборной гонке за пост президента США. В Китае пристально следят за событиями в Соединенных Штатах, однако предстоящие дебаты рассматриваются многими исключительно как «развлекательное мероприятие».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Онлайн-опрос, проведенный новостным агентством Хуаньцю продемонстрировал, что 83% опрошенных (более 8,3 тыс. респондентов), считают, что именно Дональд Трамп выиграет выборы, пишет «Жэньминь жибао».

Эксперты прокомментировали мнение респондентов, заявив, что несмотря на то, что большинство китайцев отдают предпочтение Трампу, он остается непредсказуемым политиком, что негативно может сказаться на развитии дипломатических связей Пекина и Вашингтона.

Что касается Хилари Клинтон, ее китайские эксперты охарактеризовали как «предсказуемое зло». Обозначенный ею курс, приведет к неминуемому ухудшению отношений между КНР и США. Данный расклад наиболее неблагоприятен для китайских бизнесменов, которые во многом зависят от американского рынка.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, два самых непопулярных кандидата в президенты США в современной истории республиканец Дональд Трамп и демократ Хиллари Клинтон, судя по национальным опросам, подходят к теледебатам с приблизительно равными позициями. Первая встреча соперников состоится 26 сентября.