Москва, 25 сентября, 2016, 19:24 — ИА Регнум. В матче восьмого тура чемпионата России «Уфа» в гостях с минимальным счетом переиграла московский «Спартак». Встреча, прошедшая 25 сентября на стадионе «Открытие Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал нападающий уфимской команды Кеинде Фатаи, забивший единственный гол в конце первого тайма.

После восьми матчей чемпионата России московский «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. «Уфа», набравшая 11 баллов, пока находится на 9-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 8-й тур.

«Спартак» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:1.

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