Торонто, Канада, 25 сентября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Сборные России и Канады продемонстрировали в полуфинале Кубка мира великолепный хоккей. Об этом, как передает «Р-Спорт», заявил капитан «кленовых листьев» Сидни Кросби.

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«История подарила нам много отличных матчей. Мне понравилась и эта игра, сегодня был великолепный хоккей, — сказал Кросби. — Мы думали, что контролировали ход матча, но потом проигрывали со счетом 1:2. Хорошо, что удалось быстро отыграться».

При этом нападающий добавил, что третий период битвы хоккеисты сборной Канады провели на очень высоком уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 сентября Сборная России по хоккею уступила команде Канады в полуфинале Кубка мира. Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:5.

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