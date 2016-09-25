Москва, 25 сентября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов собирается обсудить с президентом Арабской Республики Египет Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы, связанные с возобновление авиационного сообщения между двумя странами. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

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Сообщается, что в ближайшее время состоится визит Соколова в Египет, где он встретится с президентом этой страны. Будут обсуждаться вопросы возобновления авиационного сообщения между Россией и Египтом, а также проект соглашения между правительствами РФ и Египта по обеспечению безопасности гражданской авиации.

Египетские СМИ гадают, когда может быть восстановлено авиасообщение между Египтом и Россией. Недавно египетские СМИ сообщили, что прерванное авиасообщение может быть восстановлено в октябре этого года. По их данным первыми будут восстановлены регулярные рейсы между Москвой и Каиром, после — между Москвой, Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после того, как террористы взорвали пассажирский самолет с российскими туристами, вылетевший из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Погибли 224 человека. После этого теракта, который стал крупнейшим в истории российской и советской гражданской авиации, авиасообщение с Еиптом было приостановлено. Российские власти требуют от Каира веских гарантий безопасности для российских туристов в египетских аэропортах.