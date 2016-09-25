Москва, 25 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Фотовыставка «Джок Стерджес. Без смущения», открытая недавно в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер закрыта после проверки Общественной палаты. Об этом сегодня, 25 сентября, передает «Эхо Москвы».

Skullman Закрыто

Сообщается, что организаторы выставки впустили на экспозицию представителей прессы и членов Общественной палаты, чтобы они сами оценили экспозицию. Глава комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков рассказал, что с организаторами выставки была проведена подробная и обстоятельная беседа.

«Надо не забывать, что у нас есть достаточно большое количество жертв педофилии, и мы должны быть уважительны по отношению к ним», — сказал Цветков. Публикация и выставление подобных фотографий на общественный показ является некорректной по отношению к этим жертвам, добавил он.

В итоге организаторы выставки согласились её закрыть.