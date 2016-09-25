Симферополь, 25 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет поблагодарил украинские власти за организацию продовольственной блокады Крыма. Такое заявление Шеремет сделал сегодня, 25 сентября, сообщает РИА Новости.

John Palmer Неудачная блокада

Накануне стало известно, что лидеры экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» и представители бандеровских батальонов устроили марш на границе с Крымом, который они приурочили к годовщине продовольственной блокады полуострова.

Шеремет заявил, что он благодарен украинским властям за эту блокаду. «Мы смогли в сжатые сроки переориентировать наш бизнес на материковую часть России, более того мы начали развивать свое сельское хозяйство, свое производство, которое развилось в разы благодаря тому, что они устроили так называемую блокаду». — подчеркнул вице-премьер.

Чиновник считает, что организаторы блокады добились только одного — «убийства» сельского хозяйства в Херсонской области, откуда традиционно поставлялись фрукты и овощи на крымские рынки.

Шеремет рассказал, что сельское хозяйство Крыма было переконфигурировано и на полуострове больше не выращивают рис и кукурузу, так как эти культуры требовали большого количества влаги. Зато растут прекрасные сады и урожаи других культур стали рекордными.

Что касается участников марша, устроенного на границе с Крымом, то Шеремет сказал, что ему тяжело об этом говорить, так как участники этого мероприятия «деградируют на глазах».

«Мне просто жалко, что люди деградируют. Это ущербные люди, мы с сожалением к ним относимся, с пониманием не могу, потому что я не врач. Они радуются, устраивают непонятные праздники. Я думаю, что помочь им может только психиатрическая клиника. Они праздник делают из пакостей — это деградация, последняя стадия», — подчеркнул чиновник.