Вашингтон, 25 сентября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Представители Европейского Союза и США признали сотрудничающую с ИГИЛ группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ) террористической организацией и «врагом международного сообщества». Соответствующее совместное заявление министров иностранных дел Франции, Италии, Испании, Великобритании, а также госсекретаря США Джона Керри и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини опубликовано в субботу, 24 сентября, пресс-службой государственного департамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Представители ЕС и США призвали Россию доказать свою приверженность делу уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «сосредоточиться» на группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), поскольку заявители выяснили, что эта организация «отвергает согласованный политических переход и инклюзивное демократическое будущее Сирии». Прекратить любое сотрудничество с представителями боевиков группировки были призваны также все группы, ведущие вооруженные действия на территории Сирийской Арабской Республики. Таким образом, США и ЕС только сейчас убедились в том, в чём их безуспешно пыталась убедить России в течение последних двух лет.

Кроме того, в документе сообщается, что «терпение в связи с продолжающейся неспособностью или нежеланием России придерживаться своих обязательств не является неограниченным». В связи с чем заявители призывают Совбез ООН принять дополнительные меры и, в частности, рассмотреть ситуацию вокруг Алеппо, на который, по мнению представителей ЕС и США, продолжает наступать «сирийский режим» при поддержке России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Джон Керри назвал происходящее в Алеппо неприемлемым и потребовал «прекратить бомбить» город. Между тем сирийские военные заявляют, что незаконные вооруженные формирования, воспользовавшись перемирием для мобилизации и перевооружения и устраивают нападения на позиции, занимаемые правительством Сирии.