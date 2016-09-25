Торонто, Канада, 25 сентября, 2016, 05:26 — ИА Регнум. На Кубке мира по хоккею Россия в полуфинале сыграла с Канадой.

skeeze Хоккей

[[[flag-ca]]] Канада — [[[flag-ru]]] Россия 5:3 (1:0 1:2 3:1)

В первом периоде россияне сражались почти на равных, второй период выиграли, играя хуже соперников, а в третьем всё пришло в норму. Во всех трёх периодах канадцы играли лучше, но россияне всё равно могли победить, хотя это было бы ярчайшим проявлением «непредсказуемости спорта». Проявилась же непредсказуемость спорта во втором периоде, когда канадцы атаковали отчаянно, как будто отыгрывались в конце матча, а россияне сумели забить две шайбы и вышли вперёд в счёте. Канадцы сумели забросить в конце периода ответную шайбу. Если бы канадцы не сравняли счёт в конце второго периода, а потом не начали третий период с ещё одной шайбы, всё могло закончиться по другому, но закончилось так, как закончилось. Сегодня канадцы были сильнее, потому, что они вообще сейчас сильнее. Теперь им осталось доказать это в финале.

В финале Канада сыграет с Швецией, как думает большинство, или с командой европейцев, играющих в НХЛ. Надо признать, что на этом турнире почти все играют в НХЛ. Оно и понятно, площадки канадские, и даже россиянин Шипачёв, отлично играющий в КХЛ, не смог на них найти свою игру. На матч с канадцами его даже не заявили.

В воскресенье, 25 сентября, вечером пройдёт второй полуфинал. Швеция сыграет с Европой.