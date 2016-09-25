Дамаск, 25 сентября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Сегодня, 25 сентября, состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Организации объединенных наций.

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О необходимости созыва экстренного заседания СБ ООН по сирийской ситуации заявили США, Великобритания и Франция. Мероприятие уже включено в официальную программу работу Совбеза и состоится в 11:00 по местному времени (в 18:00 по московскому).

Как сообщается, поводом к экстренному созыву СБ ООН послужила эскалация конфликта в стране после того, как сирийская армия объявила о наступлении для взятия восточного Алеппо. Ранее насчет своей обеспокоенности ситуацией в Алеппо, значительно ухудшившейся в последние 48 часов, заявили в ЕС. Брюссель призвал страны, которые могут оказать влияние на стороны конфликта в Сирии, надавить на вооруженную оппозицию и официальные власти, для возвращения их за стол переговоров.

ИА REGNUM передавало, что за последние сутки в Сирии было зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны независимых вооруженных формирований. Больше всего террористы атаковали в провинции Дамаска — 16 раз.