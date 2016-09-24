Санкт-Петербург, 25 сентября, 2016, 01:14 — ИА Регнум. Комиссия, созданная в комитете по культуре Санкт-Петербурга для «проверки обстоятельств» появления доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в центре города на Неве, должна «в срок до 14.10.2016 подготовить справку по результатам проведенной проверки».

ИА REGNUM Доска Маннергейму со следами кислоты, которой ее облили в сентябре

Об этом говорится в распоряжении председателя комитета по культуре Константина Сухенко, текст которого опубликовал на своей странице в соцсети адвокат Илья Ремесло. Он представляет в суде интересы гражданина Павла Кузнецова, подавшего исковое требование к Смольному с требованием снять незаконную доску.

Напомним, после того, как администрация Центрального района Санкт-Петербурга в начале августа официально зафиксировала факт несанкционированного появления памятной доски на стене дома 22 по Захарьевской улице и передала соответствующий акт и документы фотофиксации комитету по культуре, это смольнинское ведомство должно было предпринять меры по демонтажу незаконной мемориальной доски Маннергейму — в полном соответствии с законом «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге».

Однако, вместо ожидаемого к 8 сентября снятия доски распоряжением главы комитета по культуре 5 сентября была создана «комиссия по проведению проверки обстоятельств, изложенных в акте обследования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга».

Противники прославления гитлеровского пособника в городе-герое Ленинграде восприняли этот факт как попытку сохранить незаконную доску и продлить бездействие городских властей перед лицом вызывающего нарушения законодательства Санкт-Петербурга и морально-этических норм.

В соответствии с распоряжением, комиссии отведен месяц — с 6 сентября по 6 октября — на проверку «по факту обнаружения на фасаде здания» Военной академии материально-технического обеспечения «объекта внешнего благоустройства» в виде мемориальной доски Маннергейму. После чего, как уже говорилось, к 14 октября она должна представить результат своей «работы» в виде «справки».

«Акт о создании комиссии «по факту обнаружения доски». Уже смешно — оказывается, все эти месяцы никто и не подозревал, что доска висит на здании», — иронично заметил адвокат Илья Ремесло.

«По мнению комитета по культуре, данный акт является основанием для отказа нам в иске. Логика замечательная: мы тут обнаружили незаконную мемориальную доску без документов, созвали комиссию, но ваш иск о ее демонтаже не признаем», — комментирует адвокат.

Он также напомнил, что на предыдущем заседании суда, состоявшемся 14 сентября, Смольный отказался отвечать за появление доски Маннергейму, поскольку, мол, правительство Санкт-Петербурга и подведомственные ему органы не принимали никаких решений по установке доски и не согласовывали ее появление.

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«Тоже все прекрасно: раз Правительство не издавало никаких Постановлений о доске, значит и спроса никакого! А то что именно Правительство обязано эту процедуру по доскам выполнять, что присутствовал на церемонии установки вице-губернатор Говорунов — так это все не имеет к делу ни малейшего отношения. Все получилось само собой», — саркастически замечает в этой связи Илья Ремесло.

«Сейчас мы готовим уточнения иска и ряд ходатайств в ответ на эту смешную и трусливую позицию. Хотят чиновники загонять себя в угол, подставлять руководство — это их выбор, не наш, — добавил адвокат. — Очень хорошо, что наш иск побудил Правительство начать хоть что-то делать, созвать комиссию, но требования остаются прежними: признать незаконной и убрать доску».

Следующее заседание в Смольнинском суде по делу о доске Маннергейму назначено на 27 сентября.

Как предполагается, истец уточнит свои исковые требования и ходатайствует о привлечении комитета по культуре в качестве второго ответчика по делу, не отказываясь от своих требований к правительству Санкт-Петербурга о демонтаже незаконной доски гитлеровскому военному союзнику Маннергейму, появление которой умаляет человеческое достоинство истца как гражданина России и жителя Санкт-Петербурга.

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