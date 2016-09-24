Рим, 24 сентября, 2016, 21:22 — ИА Регнум.



DonkeyHotey Выборы в США

Продолжается самая странная избирательная кампания в истории США, с Россией в качестве третьего лишнего, или в качестве «каменного гостя» (молчаливое тревожное и угрожающее присутствие, как в легенде о Дон Жуане), — пишет la Repubblica, комментируя последний скандал об утечке информации в интернете, за которым якобы стоят российские хакеры, способные, как подчеркивает газета, «хозяйничать безнаказанно в самых секретных архивах Америки».

Возмутил итальянское издание не так уж факт кражи адресов электронной почты Yahoo, почти 500 миллионов пользователей, как «удар против Мишель Обамы и американской секретной службы» (которая не является органом разведки, но специальным отделом полиции, который должен защищать безопасность президента, членов его семьи, а также другие видных политических деятелей). По мнению автора статьи, этот факт подчеркивает еще больше американскую уязвимость Перечень сведений, перехваченных в данном случае, ошеломляющий. Жертвой кражи является «подрядчик», субъект вне федеральной администрации, который по договору выполнял очень деликатные задачи, таких как организация поездок Мишель Обамы и вице-президента Джо Байдена.

Из украденных электронных писем были распространены отсканированные копии паспортов, списки имен секретной службы и телохранителей, которые сопровождали президентскую делегацию на Кубу, подробные маршруты некоторых поездок Мишель Обамы, Джо Байдена, Хиллари и Билла Клинтон, плюс номера налогоплательщиков и другая конфиденциальная информация.

«Информация, украденная по электронной почте, по крайней мере, не содержит новостей, которые могут быть использованы Дональдом Трампом, — успокаивает la Repubblica. — Но все идет к тому, чтобы усилить его байки, когда он описывает Америку Барака Обамы как страну-изгой, поверженную в хаос, без руководства, без защиты».