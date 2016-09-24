Симферополь, 24 сентября, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Пограничные пункты на границе Крыма с Украиной работают в штатном режиме. Об этом сообщили РИА Новости в крымском пограничном управлении ФСБ.

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«Все пункты пропуска работают в штатном режиме, — говорится в сообщении. — Идет оформление как на въезд, так и на выезд».

В ведомстве добавили, что украинская сторона возобновила пропуск после «завершения на их стороне мероприятия».

24 сентября радиостанция «Говорит Москва» сообщила, что представители экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели акцию на границе с Крымом, заблокировав со стороны Украины трассу ведущую на полуостров.

По предварительным данным, в акции приняли участие около 150 человек.

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