Манчестер, Великобритания, 24 сентября, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» нанес крупное поражение действующему чемпиону Англии «Лестер Сити» в матче шестого тура Премьер-лиги (АПЛ).

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Встреча, прошедшая 24 сентября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 4:1.

У хозяев поля отличились Крис Смоллинг, Хуан Мата, Маркус Рэшфорд и Поль Погба. У действующего чемпиона Англии гол забил Демарай Грэй.

Таким образом, после 6 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 12 очков и вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» с семью баллами пока занимает 12-е место.

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Лестер Сити» (Лестер) — 4:1.