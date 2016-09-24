Москва, 24 сентября, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В офисе Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) проходят обыски. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает ТАСС.

West Midlands Police Обыск

Напомним. ранее сегодня стало известно, что глава ВОБ Александр Шпрыгин был задержан полицией в московском отеля Holiday Inn в Сокольниках, где проходила внеочередная конференция РФС, на которой Виталий Мутко был переизбран главой Союза.

Выяснилось, что Шпрыгин был задержан сотрудниками Главного управления по противодействию экстремизму министерства внутренних дел Российской Федерации.

Примечательно, что на сегодняшней внеочередной конференции РФС было принято решение исключить ВОБ из структуры Союза. Ранее Мутко заявлял, что после столкновений футбольных фанатов во французском городе Марсель во время Евро-2016, все руководство ВОБ должно уйти в отставку.

Какова причина задержания Шпрыгина до сих пор не известно. По неподтвержденным данным он подозревается в экстремизме.

Примечательно, что ВОБ создавался при активном содействии самого Мутко и противодействии со стороны правоохранительных органов. Дело в том, что фанатские организации (так называемые «фирмы») всегда были на особом контроле у правоохранительных органов. Как показывает мировая практика, футбольные фанаты очень часто используются в политических целях и контролируются спецслужбами.

Один из последних живых примеров — участие фанатских групп в событиях на Евромайдане. Турецкие фанатские организации использовались армией для противостояния партии Справедливости и развития, которая проводит исламизацию Турции. Последний военный переворот в Египте также не обошелся без участия футбольных фанатов, которые выступили на стороне военных.