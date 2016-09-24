Москва, 24 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Главной задачей субботника, как разъяснили организаторы, является воссоздание одного из исторических фруктовых садов, издавна украшавших территорию музея-заповедника «Коломенское».

Юрий Лужков вместе с москвичами сажает фруктовый сад в «Коломенском»

Несмотря на то, что официальное начало субботника назначено на 11 часов, желающие помочь мэру украсить столицу начали собираться заранее: на данный момент количество участников субботника уже насчитывает более тысячи человек. В зонах посадок деревьев высаживаются яблони и груши, а в художественных мастерских гости раскрашивают скамейки, кормушки и скворечники, которые затем будут направлены в благотворительные организации.

Также на субботнике можно встретить друзей юбиляра и членов организационного комитета, среди которых журналист-международник Генрих Боровик; научный руководитель института нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко Александр Коновалов; летчик-космонавт Алексей Леонов и старший бригадир субботника Леонид Ярмольник.

Участники субботника получают весь необходимый для работы инвентарь, а также подарочный комплект спецодежды: фартуки, перчатки, дождевики и знаменитые кепки юбиляра с логотипом праздника.

Для маленьких участников работает игровая зона, а по окончании работ начнется медовое чаепитие с дегустациями различных сортов меда и чая.