Бойсе, США, 24 сентября, 2016, 04:41 — ИА Регнум. Американский истребитель пятого поколения F-35A загорелся во время учений, проходивших на базе ВВС США Mountain Home. Возгорание произошло в пятницу, 23 сентября, во время запуска двигателя, сообщает портал Defense News со ссылкой на представителя ВВС Марка Граффа.

F-35A

Летательный аппарат из 61-й истребительной эскадрильи готовился подняться в воздух, однако после включения двигателя что-то пошло не так, и вскоре носовая часть самолета оказалась объята огнем. Пилот успел покинуть самолет, и вскоре сам истребитель был потушен.

По словам Граффа, пока не ясно, что послужило причиной возгорания. В настоящий момент устанавливается, связан ли пожар с обнаруженными ранее неисправностями в системе охлаждения топливного бака.

Всего на авиабазе в Айдахо находится семь истребителей F-35A, учения с их участием проходят с 10 по 24 сентября.