Москва, 24 сентября, 2016, 03:53 — ИА Регнум. Введенные Россией ограничения на ввоз свиноводческой продукции связано не экономическим давлением на страны ЕС, а с неспособностью последних поставлять продукцию, отвечающую требованием безопасности. В минэкономразвития считают решение третейской группы ВТО по импорту свинины нелогичным и подлежащим обжалованию, в связи с чем в пятницу, 23 сентября, РФ подала апелляцию на решение ВТО по спору об импорте из Евросоюза живых свиней и иной свиноводческой продукции, сообщает пресс-служба российского ведомства.

cjzone.ru Свиноводство

«Россия в целом несогласна с решением третейской группы», — говорится в распространенном сообщении. По данным ведомства, в Польше и странах Прибалтики только за последние два года зафиксировано около 2,5 тысячи очагов африканской чумы свиней, и ситуация продолжает ухудшаться. Данные цифры свидетельствуют о неспособности компетентных ведомств Евросоюза обеспечить надлежащую защиту свиноводческим хозяйствам на своей территории.

Более того, вынесенное ВТО решение является незаконным, поскольку противоречит требованиям согласованных двусторонних сертификатов ЕС и РФ. В указанных документах говориться, что поставки с территории Европейского Союза возможны лишь в том случае, если африканская чума свиней не отмечалась там в течение последних трех лет.

Напомним, специально созданная комиссия при ВТО 19 августа признала незаконным введенный Россией в января 2014 года запрет на поставки продукции свиноводства с территории Евросоюза. Свое решение РФ объяснила зафиксированными на территории Польши и Литвы вспышками чумы свиней.