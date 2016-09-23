Манила, 24 сентября, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Колебания земной поверхности, магнитуда которых первоначально была оценена в 6,5 единицы, а позже была скорректирована до 6,3, произошли в акватории Тихого океана восточнее Филиппин, в субботу, 24 сентября. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение Геологической службы США.

stragipul.info Сейсмограф

От ближайшего населенного пункта Тамисан эпицентр отделяло 36 км. Его очаг залегал на глубине 69 км. Подземные толчки были зафиксированы в 06:53 местного времени. Согласно предварительным оценкам, угроза цунами отсутствует, никаких особых действий жителями Филиппин предпринимать не рекомендовано.