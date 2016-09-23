Москва, 23 сентября, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала видеоролик, посвященный кандидатам в талисманы чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в Российской Федерации. Видеоролик опубликован на официальном сайте ФИФА сегодня, 23 сентября.

talisman.fifa.com Талисманы ЧМ-2018 на выбор

Также ФИФА запускает третий тур голосование по выбору талисмана ЧМ-2108. Голосование доступно на странице — talisman.fifa.com.

Пользователи также могут отдать свои голоса за какой-либо из вариантов на соответствующих страницах в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

Голосование будет длится четыре недели, а результаты объявят 21 октября в прямом эфире Первого канала.

Напомним, на первом этапе голосования были представлены детские рисунки с персонажами, которые могли бы стать символом мундиаля. были отобраны 10 вариантов, которые прошли художественную обработку студентов российских художественных вузов.

Во втором туре специальное жюри, состоящее из представителей спорта и шоу-бизнеса отобрало три вариант.

Презентация состоялась в рамках конкурса «Круг света» в Москве. Изображения были спроецированы на фасад главного здания МГУ на Воробьевых горах.