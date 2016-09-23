Белгород, 23 сентября, 2016, 22:32 — ИА Регнум. В Белгородской области на выборы депутатов Госдумы седьмого созыва 18 сентября пришли более 750 тысяч человек — 62,17%, это самый высокий показатель в ЦФО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции сообщил глава регионального избиркома Николай Плетнев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По сравнению с предыдущими выборами в 2011 году явка снизилась на 13%. Самыми активными во время голосования оказались сельские жители, горожане голосовали менее охотно. На избирательных участках работали более семи тысяч наблюдателей, членов избирательных комиссии с правом совещательного голоса и представителей СМИ.

По данным регионального избиркома, 18 и 19 сентября на нарушение избирательного законодательства, бездействие избирательных комиссий поступило 21 обращение, из которых девять были признаны обоснованными и два — частично обоснованными.

Глава избиркома упомянул о двух случаях нарушений в день выборов, назвав их «ложкой дегтя». На избирательном участке №1198 в поселке Томаровка Яковлевского района члены участковой избирательной комиссии за 10 минут до окончания голосования вбросили в урны для голосования 51 бюллетень: 23 — по федеральному и 28 — по одномандатному избирательным округам. Итоги голосования на этом избирательном участке признаны недействительными. Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении руководителя комиссии возбуждено уголовное дело.

На избирательном участке №233 в селе Беловском Белгородского района участковая избирательная комиссия признала недействительными все избирательные бюллетени в одном из четырех переносных избирательных ящиков — количество бюллетеней в них не сошлось с количеством заявлений избирателей о голосовании на дому.

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В голосовании по партийным спискам партия «Родина» получила 1,2% голосов избирателей, «Коммунисты России» — 1,94%, «Российская партия пенсионеров за справедливость» — 1,73%, «Единая Россия» — 54,73%, «Зеленые» — 0,68%, «Гражданская платформа» — 0,2%, ЛДПР — 13,73%, ПАРНАС — 0,44%, «Партия роста» — 0,67%, «Гражданская сила» — 0,12%, «Яблоко» — 0,78%, КПРФ — 14,93%, «Патриоты России» — 0,29%, «Справедливая Россия» — 7,01%.

Одномандатном округе №75 победу одержал бывший мэр Белгорода, а ныне замгубернатора Белгородской области Сергей Боженов 52,87%, в округе №76 — Андрей Скоч.

По данным, опубликованным ЦИК Росси, от «ЕР» в Госдуме представлять будут губернатор Белгородской области Евгений Савченко, руководитель региональной патриотической общественной организации «Бессмертный полк-Москва» Николай Земцов, депутат Госдумы Александр Брыксин, президент Белгородской торгово-промышленной палаты и депутат облдумы Валерий Скруг. Савченко уже отказался от места в парламенте, кому перейдет его мандат — пока неизвестно.

От ЛДПР в новый созыв проходит депутат Госдумы шестого созыва Александр Старовойтов. От КПРФ мандат получил баллотировавшийся от Белгородской и Воронежской областей депутат Госдумы шестого созыва Сергей Гаврилов. Хотя пятипроцентный барьер при голосовании преодолели четыре партии, представителей от «Справедливой России» у Белгородской области не будет.