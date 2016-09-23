Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 23 сентября, 2016, 22:07 — ИА Регнум.

  • Владимир Путин попросил о поддержке кандидатуры Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы;
  • В Министерстве финансов России предполагают, что профессия бухгалтера скоро исчезнет;
  • Хакеры из Fancy Bears опубликовали новые документы об олимпийских спортсменах;
  • Фетхуллах Гюлен заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сам спланировал государственный переворот;
  • В Нью-Йорке состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Каких договоренностей удалось достичь в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования? Комментарий эксперта.

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