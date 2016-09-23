Радио REGNUM: второй выпуск за 23 сентября
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 сентября, 2016, 22:07 — ИА Регнум.
- Владимир Путин попросил о поддержке кандидатуры Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы;
- В Министерстве финансов России предполагают, что профессия бухгалтера скоро исчезнет;
- Хакеры из Fancy Bears опубликовали новые документы об олимпийских спортсменах;
- Фетхуллах Гюлен заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сам спланировал государственный переворот;
- В Нью-Йорке состоялась встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Каких договоренностей удалось достичь в рамках Нагорно-Карабахского урегулирования? Комментарий эксперта.