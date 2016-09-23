Севастополь, 23 сентября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Компания-владелец «Севастопольские транспортные системы» фактически шантажирует власти города остановкой перевозок в случае, если правительство не выкупит паромы за 60 млн рублей. Врио губернатора Дмитрий Овсянников назвал действия частника «жесткими по отношению к Севастополю». На сегодняшний день властям не удалось договориться о продлении их работы.

Владислав Осипов ИА REGNUM Паром

Как сообщало ИА REGNUM, паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Истомин», работавшие на транзите автомобилей и пассажиров из центра города на Северную сторону через Севастопольскую бухту, остановились 20 сентября из-за убыточности работы.

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Паромы могут перевозить 25 легковых машин или четыре-шесть больших грузовиков и 130 пассажиров. Добавим, что остановка паромного сообщения принесет дискомфорт жителям города живущим на Северной стороне, проблемы возникнут у службы «скорой помощи», машины которой пользовались паромной переправой бесплатно.

«Мы ведем переговоры как с оператором паромной линии — частным перевозчиком о сохранении деятельности предприятия и повышении эффективности его работы либо о выделении бюджетного финансирования, либо получения этого имущества в аренду городом», — сказал вице-губернатор Илья Пономарев.

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Где выход?

Какой путь в сохранении перевозок выберут власти города пока неизвестно. Самый очевидный — использовать средства Резервного фонда правительства и выкупить устаревшие паромы. Тем более, что новое правительство не стесняется заглядывать в него регулярно. Так, недавно 1,3 млн рублей было направлено на техобследование состояния долгостроя и объекта федеральной программы соцразвития — школы в в бухте Казачья; 195 тыс. рублей задним числом ушло на оплату охранных услуг некоммерческим казачьим организациям.

Напомним, что согласно согласно Постановлению Правительства Севастополя от 30.09.2014 N 339, средства Резервного фонда расходуются на финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также выплат пострадавшим. Отметим, что в законе есть пункт «на иные цели».

Еще одно решение — поставить на линию катер «Артековец» на 180 мест, принадлежащий «Севморзаводу». Сделать это в короткие сроки практически невозможно. Катер сейчас не на ходу, и придется активизировать ремонтные работы. «Ремонт займет 2 недели. Надеемся, что нас не подведут поставщики и трудности в логистике», — сказал директор филиала «Севастопольский морской завод» Игорь Дрей.

Последний из известных шагов правительства — попытка арендовать паром у крымских перевозчиков. 23 сентября директор Морского порта Александр Мартынов отправился в РК на переговоры.

Вопрос об автомобилях «скорой помощи», которым приходится ездить на Северную сторону в объезд, поставил в тупик нового директора горздрава. По словам Ольги Емельяновой, врачи подстанции «скорой медицинской помощи» и двух горбольниц вполне «могут оказать скорую и неотложную медпомощь жителям» этой части Севастополя.

Кто в ответе?

Владельцем паромов является бизнесмен и бывший заместитель министра транспорта РФ Александр Анненков. Он и его семья контролируют АО «Севастопольский морской банк».

В 2012 году российский бизнесмен Анненков приобрел два подержанных норвежских парома для пассажироперевозок в акватории Севастопольской бухты. Цена только одного судна — 440 тыс. евро. Суда 1980-х годов постройки вышли на линию 1 мая 2012 года. Тогда городские власти поставили частному предприятию «Севастопольские транспортные системы», которое эксплуатировало суда, основное условие — не повышать плату за проезд. Рентабельность перевозок еще тогда ставилась под сомнение — окупить стоимость судов и получить прибыль было невозможно. Специалисты пророчили суднам два года эксплуатации в Севастополе, после чего, как они считали, судна развалятся.

Паромы ходили в Норвегии по фьордам и делали 2−3 перехода в день по 5−6 часов. В Севастопольской бухте им приходилось делать по 10 переходов. В итоге гидравлическое устройство одной из аппарелей не выдержало и сломалось. По информации СМИ, покупка паромов была лишь взяткой властям города за разрешение на строительство в Инкермане газонаполнительного пункта анненковского холдинга «АннРусТранс».

Скорее всего, меценат остался без пункта перевалки сжиженного газа. А паромная переправа в бухте быстро превратилась в балласт для бизнеса.

Вероятно, к сегодняшнему дню стало окончательно понятно, что актив больше никаких дивидендов не принесёт. Логично, что актив можно продать по завышенной стоимости, шантажируя нынешнюю власть прекращением перевозок. В то же время, после 2014 года ничего неизвестно о претензиях компаний Анненкова на землю в Инкермане. Однако можно предположить, что прошлое правительство Севастополя такие переговоры вело. Иначе чем объяснить неожиданное решение «Севастопольских транспортных систем» закрыть паромную переправу буквально сразу же после смены руководства города и ухода Сергея Меняйло с должности.