Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил об отказе от мандата депутата Госдумы, решив сохранить за собой пост градоначальника. Об этом он объявил на XXVIII конференции петербургского отделения «Единой России», передает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Полтавченко поздравил единороссов с победой и получением 36 мандатов в городском ЗакСе. «Я сдаю свой мандат депутата Государственной думы, хочу еще поработать вместе с вами на посту губернатора Петербурга», — сказал губернатор.

Он не сомневается, что с конституционным большинством единороссов заксобрание Петербурга будет «еще активней работать на благо» петербуржцев. Самая главная задача текущего момента — принятие бюджета 2017 года, напомнил губернатор.

Георгий Полтавченко считает, что победа «Единой России» в северной столице была получена честно и заслуженно, а все, кто утверждает обратное — политически ангажированы.

«Напрасно некоторые политики, политтехнологи и отдельные СМИ пытаются держать петербуржцев за простаков. Петербург — город очень умных и справедливых людей, и он еще раз это подтвердил», — подчеркнул Полтавченко.

Напомним, губернатор Петербурга возглавлял общегородской список «Единой России» на выборах в Госдуму. На посту губернатора Полтавченко работает с сентября 2011 года.