Душанбе, 23 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. «Допуск преступных элементов к ежегодным совещаниям БДИПЧ ОБСЕ подрывает имидж этой организации и не способствует конструктивному диалогу в рамках совещания… В связи с вышеизложенным наша делегация считает невозможным свое дальнейшее участие в работе нынешнего совещания БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению. Делегация Таджикистана покидает совещание». Такое заявление распространила делегация Таджикистана сегодня, 23 сентября.

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В заявлении также отмечается, что представители запрещенных в Таджикистане организаций «шантажируют и прессингуют» делегацию, а из-за преследований мероприятие покинули трое журналистов.

«Делегация Таджикистана спокойно и толерантно восприняла присутствие ряда участников данного мероприятия, несмотря на то, что они совершили опасные и особо опасные преступления, а также теракты, и находятся в розыске, в том числе в международном розыске. Делегация также с терпением относилась ко всяким нападкам и шантажу как во время мероприятия, так и за его пределами. Но вчера они перешли красную черту, и мы были вынуждены реагировать на происходящее», — говорится в заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что во время заседания ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве 19 сентября вошли в зал и провели «молчаливую акцию протеста» около 20 сторонников Партии исламского возрождения, запрещенной и объявленной террористической в Таджикистане.

Отметим также, что недовольны участниками заседания остались и в соседней Киргизии. В стране возмутились тем, что на мероприятии было дано слово бывшему лидеру узбекской диаспоры республики Кадыржану Батырову, заочно осужденному в Киргизии за сепаратизм, разжигание межнационального конфликта и организацию массовых беспорядков и объявлен в международный розыск как Киргизией, так и Россией. Дипломатическое ведомство Киргизии направило ноту руководству Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ с требованием не допускать на мероприятия «таких преступных элементов, как Кадыржан Батыров».