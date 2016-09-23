Египет, 23 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Моряки вытащили из воды 115 тел мигрантов, погибших во время кораблекрушения у берегов Египта, передаёт Daily Mail. Это произошло спустя три дня после того, как сотни мигрантов утонули в попытке доплыть до Европы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Губернатор провинции Бехейра Мохаммед Султан рассказал The Associated Press, что погибли ещё десятки людей.

Египет — один из традиционных маршрутов миграции в Европу. Агентство береговой охраны ЕС —Frontex сообщает, что в январе-сентябре свыше 12 тысяч мигрантов прибыли в Италию из североафриканской страны, что на 7 тыс. выше, чем за тот же период 2015 года.

Лодка с 450−600 мигрантами перевернулась 21 сентября в 12 км от портового города Рашид (Розетта) в Дельте Нила. Спасти удалось лишь 150 человек, в основном египтян.