Салоники, Греция, 23 сентября, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Международная организация по миграции (IOM) при ООН отмечает резкое увеличение смертей, связанных с попыткой мигрантов пересечь Средиземное море, передаёт ABC News.

Daniel Barker Лодка с мигрантами

По данным агентства, в этом году число летальных исходов достигло 3 675 и «стремительно достигает» рекордного уровня, установленного в 2015 году.

Представитель IOM говорит, что в расчёты взят в том числе 51 погибший у египетского берега неделей ранее.

В 2016 году около 300 тысяч мигрантов и беженцев пересекли Средиземное море, прибывая в основном в Грецию и Италию. Хотя в 2015 г. их количество составило миллион, число смертей в текущем году выше.