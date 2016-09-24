Москва, 24 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Соглашение о заморозке уровня добычи нефти между странами-нефтедобытчиками в Алжире может быть подписано, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Об этом он сообщил 23 сентября, в интервью телеканалу «Россия 24».

Richard Masoner / Cyclelicious Добыча нефти

По словам Дворковича, в настоящее время сложно предсказать, удастся ли сторонам на встрече в Алжире договориться по поводу соглашения о «заморозке». Потому что у всех стран есть свои интересы.

«Но, тем не менее, шанс на это есть, посмотрим, как будет складываться ситуация», — отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что Россия ведет постоянный диалог как с членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), так и со странами, которые не входят в картель. В Алжире глава Минэнерго РФ Александр Новак обсудит с коллегами вопросы стабилизации рынка. При этом российская сторона и ранее выражала готовность по достижению договоренностей, если в переговорах будут принимать участие все основные добывающие страны. В этом плане Москва свою готовность подтверждает, подчеркнул Аркадий Дворкович.

В Алжире 26−28 сентября состоится XV Международный энергетический форум. В рамках мероприятия пройдут неформальные переговоры членов ОПЕК и не ОПЕК. В ходе обсуждений планируется найти пути решения для нормализации ситуации на мировом нефтяном рынке. 28 сентября стороны должны будут собраться для решения вопроса насчет соглашения о заморозке уровня добычи нефти на определенном уровне.

В ОПЕК уже выразили уверенность в том, что какое-либо соглашение о сохранении объемов добычи черного золото в Алжире обязательно будет подписано. Как ранее сообщало ИА REGNUM, генсек Организации стран-экспортеров нефти Мухаммед Баркиндо заявил, что в ходе переговоров сторонам удастся договориться. По его словам, сделка может быть заключена сроком на один год. По мнению других представителей картеля, соглашение будет действовать на протяжении более короткого срока. Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа также заявлял ранее о том, что сохранение объемов производства нефти на одном уровне способствует балансировке на рынке как минимум в течение полугода.

Важным фактором того, что подписание соглашение по «заморозке» реально, служат договоренности России и Саудовской Аравии. Они в начале сентября подписали документ, согласно которому будут вместе содействовать стабилизации ситуации на мировом нефтяном рынке. Сегодня ИА REGNUM писало, что саудиты готовы сократить добычу нефти в том случае, если Иран согласится заморозить свои объемы добычи нефти в этом году. Напомним, что предыдущая встреча стран-производителей нефти в Дохе сорвалась потому, что Саудовская Аравия в последний момент отказалась участвовать в обсуждениях без участия Ирана.