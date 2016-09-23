В Москве проходит фестиваль «Золотая осень» — фоторепортаж
Москва, 23 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В Москве стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень». На торжественном открытии мероприятия присутствовали министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.
На 49 площадках города жителям столицы предлагают попробовать продукты и блюда из 37 регионов России. Мероприятия фестиваля будут проходить до 9 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так, в центре Москвы проходит программа «И рыба, и мясо», организуются спортивные мероприятия и мастер-классы. Для гостей фестиваля также подготовили ярмарки, игры и спектакли.
Программа фестиваля разделена на тематики: с 23 сентября по 2 октября проходит «Мясная неделя», в рамках которой в торговых шале фестиваля можно будет найти мясные деликатесы. С 30 сентября по 2 октября пройдут «Сырные дни» и с 3 по 9 октября откроют «Рыбную неделю».
Напомним, фестиваль проходит в рамках цикла столичных мероприятий «Московские сезоны». Организаторами фестиваля выступают мэрия Москвы и министерство сельского хозяйства России.