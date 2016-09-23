Москва, 23 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. В Москве стартовал гастрономический фестиваль «Золотая осень». На торжественном открытии мероприятия присутствовали министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Ткачев на открытии гастрономического фестиваля «Золотая осень»

На 49 площадках города жителям столицы предлагают попробовать продукты и блюда из 37 регионов России. Мероприятия фестиваля будут проходить до 9 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в центре Москвы проходит программа «И рыба, и мясо», организуются спортивные мероприятия и мастер-классы. Для гостей фестиваля также подготовили ярмарки, игры и спектакли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Программа фестиваля разделена на тематики: с 23 сентября по 2 октября проходит «Мясная неделя», в рамках которой в торговых шале фестиваля можно будет найти мясные деликатесы. С 30 сентября по 2 октября пройдут «Сырные дни» и с 3 по 9 октября откроют «Рыбную неделю».

Дарья Антонова ИА REGNUM Гастрономический фестиваль «Золотая осень»

Напомним, фестиваль проходит в рамках цикла столичных мероприятий «Московские сезоны». Организаторами фестиваля выступают мэрия Москвы и министерство сельского хозяйства России.