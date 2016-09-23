Москва, 23 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября. При этом парламентарий настаивает на продлении учебного года до 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Давайте перенесем все учебные года, школа, вуз — с 1 октября… А учебный год продлим по 15 июля, и все каникулы, летние школьные, студенческие — с 15 июля до конца сентября», — сказал Жириновский, во время встречи президента с партиями, прошедшими в Госдуму.

Таким образом политик предлагает развивать внутренний туризм. «Мы бы заполнили санатории, дома отдыха. Мы северная страна, что мы лишаем отдыха собственных граждан, что гнать всех к первому сентября, кто это придумал?» — указал он.