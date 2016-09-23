Москва, 23 сентября, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Инициатива об отмене фиксированной выплат работающим пенсионерам выглядит неэффективной и непроработанной, в случае ее реализации бюджет может недополучить 52 млрд рублей доходов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября зампред Локо-банка Андрей Люшин, комментируя намерение Минфина существенно ограничить либо прекратить выплату пенсий работающим пенсионерам с высокими доходами.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

По его словам, предложение лишить пенсий пенсионеров с доходов более 1 млн рублей в год не коснется большого числа граждан, а вот отмена выплаты части пенсии работающим пенсионерам с доходом, в 2,5 раза превышающим прожиточный минимум, вызовет массовую негативную реакцию. «Специалисты Минфина, кажется, не учитывают ответную реакцию населения. Правительство уже ошиблось с отменой индексации для работающих пенсионеров: как только было объявлено об этой мере, их число сократилось на 1 млн. В результате, бюджет недосчитался примерно 52 млрд рублей, которые эти работающие пенсионеры платили в виде страховых взносов», — отметил он.

Сейчас подобная инициатива вообще «выглядит непроработанной и абсолютно неэффективной», подчеркнул эксперт.

Минфин предлагает разные варианты экономии на пенсионерах, среди предложений — не платить пенсии пенсионерам, ежегодный доход которых превышает 500 тыс или 1 млн рублей, также ведомство намеревается лишить фиксированной выплаты в 4559 рублей тех пенсионеров, чей доход больше 2,5 прожиточного минимума (чуть более 22 тыс рублей). Эти предложения были озвучены на совещании в правительстве, пишут «Ведомости».

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В то же время замглавы правительства РФ Ольга Голодец сообщила, что правительство пока не обсуждает эту тему, хотя признала, что законопроект, где прописаны подобные меры, существует. По ее словам, вопрос о полной индексации пенсий всем пенсионерам на 2017 год уже решен.