Москва, 23 сентября, 2016, 15:28 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин предложил балерине Анастасии Волочковой вступить в КПРФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Геннадий Калашников Анастасия Волочкова

«Уважаемая Анастасия! Мне кажется, наиболее эффективной наша с Вами борьба с партией власти, на мой взгляд, будет в том случае, если Вы вступите в ряды КПРФ», — написал парламентарий в инстаграме. «Так как только наша партия реально борется с жуликами и ворами!» — пояснил он.

Волочкова вступила в партию «Единая Россия» в 2003 году и покинула ее в 2011 году. Кроме того, балерина выступала в поддержку «Справедливой России», руководство партии говорило о готовности поддержать ее в случае выдвижения по одной из региональных групп.