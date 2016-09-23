Варшава, 23 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Замглавы МИД Польши Марек Жулковский, выступая сегодня, 23 сентября, на Восточном экономическом конгрессе в Белостоке, заявил о восстановлении местного приграничного передвижения (МПП) с Россией (Калининградской областью).

bartoszyce.wm.pl Польский погранпереход Безледы, граничащий с Калининградской областью

При этом, как пишет польский портал bartoszyce.wm.pl, чиновник не дал никаких подробностей. «Это настоящая сенсация», — отмечают польские коллеги.

ИА REGNUM напоминает, что льготный режим был заблокирован в начале июля 2016 года под предлогом соблюдения безопасности на саммите НАТО в Варшаве. Однако затем Польша отказалась возобновлять МПП, мотивируя тем, что некая опасность продолжает исходить от Калининградской области.

Одновременно в северных воеводствах начался сбор за отмену моратория МПП. В петиции к премьер-министру Польши Беате Шидло говорится:

«Приграничные районы Варминьско-Мазурского воеводства сталкиваются с высоким уровнем безработицы и более низким, чем в других регионах, уровнем доходов населения. Благодаря существующих в последние годы специальных возможностях в приграничном передвижении с Калининградской областью улучшилось положение наших фирм, которые, благодаря большим торговым оборотам, могут нанимать новых сотрудников и развиваться.

Отказ от малого приграничного передвижения станет пресловутым последним гвоздём в гроб для многих предприятий малого бизнеса, отелей, пансионатов, ресторанов и многих других мест обслуживания, клиентами которых были жители Калининградской области.

Данные Центрального статистического управления показывают, что только в 2015 году обороты в рамках МПП составили около 280 млн. злотых. Отсутствие этих денег будет серьёзным ударом по доходам жителей приграничных территорий!»

Муниципальная власть Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств также подсчитала, что из-за блокировки Варшавой МПП с Калининградской областью польские регионы в 5-летней перспективе потеряют до 1,5 млрд злотых (порядка 25 млрд рублей), которые могли оставить российские туристы.