Москва, 23 сентября, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Министр спорта России, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что проект Общенациональной стратегии развития футбола на период до 2030 года (Стратегия «Россия-2030») одобрен исполкомом РФС, сообщает «Спорт Экспресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

Мутко пояснил, что документ серьёзный и требует основательного обсуждения. «Сегодня было первое чтение, мы ее одобрили. Все субъекты футбола будут работать, учитывать поправки. К очередной конференции РФС в марте-апреле завершим работу», — сказал Мутко.

Мутко назвал сроки окончательного принятия проекта. Над поправками будет работать специальная комиссия, передаёт «Чемпионат».

"Мы рассчитываем к очередной конференции в апреле-марте завершить эту работу», — сказал Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый проект «Стратегия-2030» предусматривает смягчение лимита на легионеров. Российские эксперты отметили, что «Стратегия-2030» должна изменить лимит на легионеров в чемпионате футбольной премьер-лиги России. 22 сентября Мутко заявил, что лимит на легионеров, который действует в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ), отменен не будет.