Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Грузооборот порта Усть-Луга (Ленинградская область) в 2016 году вырастет на 13,6% до 100 млн тонн. Об этом сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на заявление генерального директора ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» (одна из стивидорных компаний порта) Михаила Таланенко.

Жозеф Верне. Порт. 1754

Как отметил Таланенко, в прошлом году порт перевалил 87,8 млн тонн грузов, в том числе было обработано 22,5 тыс. автомобилей.

Отметим, что порт в Ленинградской области активно развивается и уверенно наращивает свой грузооборот. Для сравнения: в 2013 году терминалами порта было обработано 62,7 млн тонн грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство оператора магистральных нефтепроводов России, компании «Транснефть» заявило о своих планах к 2018 году полностью прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив собственные мощности на Балтике. Компания намерена переориентировать грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты — Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск.