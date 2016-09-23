Минск, 23 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Несмотря на запланированный рост, ВВП Белоруссии падает. Об этом сегодня, 23 сентября, в Минске на совещании по вопросам экономического развития Белоруссии в 2016 году и планах на 2017 год заявил Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Правительство докладывает, что стабильность в целом сохранена», — зачитал глава Белоруссии тезисы своего выступления. Тем не менее, отметил он, «нет главного — роста экономики, даже того, который мы запланировали».

Напомним, согласно прогнозу социально-экономического развития республики на 2016 год, параметры которого были утверждены Лукашенко в декабре 2015 года, ВВП Белоруссии должен вырасти не менее чем на 0,3%. Однако за январь — август ВВП Белоруссии упал на 3%, инфляция выросла на 7,6%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе — июле упали на 7% к уровню января — июля 2015 года, а экспорт товаров и услуг за этот период упал на 16,3%. Тем не менее официального прогноза никто не отменял, хотя ещё в декабре 2015 года независимые эксперты утверждали, что он далёк от реальности. «Складывается впечатление, что вразрез с принятой программой на пятилетку правительство реализует инерционный сценарий ее развития. То есть пассивно плывёт по течению, ссылаясь на неблагоприятные внешние факторы и не стремясь мобилизовать все силы и ресурсы для экономического подъема. А иногда некоторые и против течения заплывают», — отметил в своём выступлении Лукашенко.

Он поинтересовался, что мешает Совмину реализовать официальный прогноз: «С чем мы завершим нынешний год, что получилось, а что не дает результатов, какие меры принимаются по преодолению допущенного отставания». Сразу же президент предупредил, что ссылки на внешние условия звучать не должны. То есть ссылки на пресловутые «внешние факторы», на которые постоянно ссылается и сам Лукашенко, и члены правительства, при этом отрицая наличие кризиса, приниматься не будут.

«Коль мы отстаиваем независимость своего государства, то должны зарабатывать собственным трудом, делая ставку на внутренние резервы. Более того: всякие ссылки, всякие проблемы и сложности, планируя текущий год, мы предусматривали, и не один раз», — заявил Лукашенко, отметив, что негативные факторы учитывались при разработке официального прогноза, который, судя по всему, досрочно провалился — как и предыдущие годовые планы и план на прошлую пятилетку.

Лукашенко констатировал: «Ситуация на многих промышленных предприятиях остается сложной». Наметилась отрицательная динамика и в сельском хозяйстве, и в строительстве, сокращается экспорт, снижаются инвестиции.

Он призвал следовать принципу чучхе и сделать опору на собственные силы, не рассчитывая на внешнюю помощь. По его мнению, есть ещё скрытые внутренние резервы, которые слабо используются для снижения себестоимости продукции, и есть ещё надежды на эффект от внедрения новых технологий и возможности проявить себя талантливым управленцам.

«Нынешний год особый, с него начинается новая пятилетка. Ровно три месяца назад на пятом Всебелорусском народном собрании мы приняли решение по самым важным вопросам развития государства, утвердили Основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии до 2020 года», — напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Нацсобрании и Совмине Белоруссии обсуждается проект бюджета 2017 года, предполагающего рост ВВП на 0,2%. МВФ прогнозирует падение ВВП и высокую инфляцию в Белоруссии как в 2016 году, так и в следующем. При этом фонд не спешит оказывать руководству республики финансовую помощь, и Россия также сократила объёмы поддержки белорусских друзей и партнёров.