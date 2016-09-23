Москва, 23 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Декларируемый, многими чиновниками уникальный путь развития России, предполагает наличие постоянных реформ в той или иной сфере. Как раз такой сферой, где реформы не прекращаются вот уже на протяжении 15 лет, является обеспечение пенсией граждан страны. Сколько времени отведено до завершения данного процесса никто, скорее всего не знает, вероятно, даже и президент. Сегодня на повестке дня стоит вопрос о предполагаемом отказе от накопительной части пенсии.

Василий Максимов. Всё в прошлом. 1889

Изначально идея с наличием накопительной составляющей в разрезе пенсионных отчислений, являлась правильной, однако не все хорошие идеи способны у нас легко прижиться. Основная неразрешимая проблема, возникающая при работе жителей государства с новыми экономическими инструментам заложена в голове. Жители нашей страны, несмотря на всю проводимую работу по повышению финансовой грамотности, в большинстве своём по-прежнему являются малообразованными в плане управления деньгами. Данный факт в итоге негативным образом и отразился на проведении пенсионной реформы.

Все попытки, заставить людей перевести часть своей накопительной пенсии в негосударственные пенсионные фонды практически ни к чему не привели. Процент таких людей всё равно остался минимальным, а вся нагрузка по зарабатыванию денег опять досталась государству. В итоге возникает логичный вопрос, зачем государству управлять накопленными деньгами и нести, как минимум рыночные риски, если можно просто индексировать страховую часть пенсии на размер годовой инфляции, тем более, что ожидаемая инфляция в ближайшие несколько лет грозит не превышать 5%.

По моему мнению, в текущих условиях отказ от накопительной части пенсии станет оптимальным вариантом, который устроит обоих участников взаимоотношений, и государство, и население. Первое избежит излишних рисков потери пенсионных денег и дополнительных расходов в процессе управления, а у вторых пропадёт пока ещё сложная задача по выбору НПФ.