Заречный, Свердловская область, 23 сентября, 2016, 14:17 — ИА Регнум.



Департамента информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом» Комплексные противоаварийные учения на Белоярской АЭС

Самые масштабные в этом году комплексные противоаварийные учения (КПУ) с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), проходящие с 21 сентября на Белоярской АЭС в Свердловской области, на второй день тренировок охватили не только площадку атомной станции, но и территорию городского округа Заречный, где расположена станция.

Прибывшая на место учений группа ОПАС приняла непосредственное участие в выполнении учебно-практических задач. Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», в рамках второго дня КПУ отрабатывалось взаимодействие медицинских и пожарных служб, а также войск радиационной, химической и биологической защиты и структур гражданской обороны. В городе Заречном был развёрнут эвакопункт и проведена учебно-тренировочная эвакуация группы жителей.

На Белоярской АЭС были отработаны практические навыки по приведению в действие дополнительных средств, поставленных на все АЭС России в рамках постфукусимских мероприятий: мобильных дизель-генераторов и мобильных насосных установок. На комплексе теплоснабжения пожарные и специализированные спасательные службы ликвидировали условную течь и возгорание мазута из бака, по легенде учений повреждённого землетрясением небывалой силы. Чтобы добраться к месту работ, им пришлось преодолеть условные завалы, вызванные этим «землетрясением».

На другом берегу Белоярского водохранилища в окрестностях деревни Боярка развернули свои боевые порядки региональные силы МЧС и бригада радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны. Сотрудники спасательного ведомства демонстрировали современную технику, в числе которой роботизированные комплексы. А военные провели показательную разведку радиационной обстановки с помощью вертолёта и продемонстрировали в действии пункт специальной обработки: различные способы дезактивации автомобильной и бронетехники, оборудование санобработки людей.

На полигоне объектовой пожарной части по защите Белоярской АЭС 35ПЧ было продемонстрировано условное пожаротушение трансформатора под напряжением, действие современных пожарно-технических средств и новейших огнегасящих составов, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Подводя итоги, руководитель учений — заместитель генерального директора — директор по производству и эксплуатации АЭС Концерна «Росэнергоатом» Андрей Дементьев отметил: «Главной особенностью наших учений было то, что основные сценарные моменты проходили на энергоблоке № 4 с реактором БН-800 новейшего поколения, который обладает абсолютно уникальными свойствами внутренней самозащищённости. Поэтому, хотя сценарий учений был отягощён множеством практически невероятных событий, нам было очень тяжело вывести его на некие радиационные последствия. Это требовалось, чтобы отработать взаимодействие всех подразделений и служб, участвующих в учениях. Все цели, которые мы планировали в ходе данных учений, достигнуты, успешно отработано взаимодействие с главным управлением МЧС Свердловской области, бригадой войск РХБЗ, аварийно-техническим центром Росатома. Оценка итогов учений — безусловно, хорошо».

Директор Белоярской АЭС Иван Сидоров подчеркнул: «Персонал Белоярской атомной станции тренируется очень много и очень часто, его действиям я даю хорошую оценку. Однако сейчас нам было важно не потренировать ещё раз наших сотрудников, а наладить связь с группой ОПАС, получить помощь войск РХБЗ и МЧС — то есть провести комплексные учения, полностью отработав «легенду», в том числе и в городе. Всё это было реализовано. Мы удовлетворены помощью и группы ОПАС, и всех остальных содействующих нам организаций».

«В ходе учений задействованы силы и средства Уральского регионального центра МЧС, — рассказал начальник главного управления МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский. — Основные силы — это пожарная часть № 35 по охране Белоярской атомной электростанции и спецчасть Свердловской области. Они решали вопросы оповещения населения, разведки; естественно — тушения пожаров; оказания первой помощи; эвакуации людей. Сработали хорошо».

«Эти учения представляют большой интерес, — отметил исполнительный директор по безопасности и кризисному управлению Комиссариата по атомной энергии Франции Фредерик Мариотт. — Шло взаимодействие совершенно разных сил: военизированные подразделения, персонал станции, руководство станции, группа ОПАС и администрация города. Все они хорошо отработали. Интересно было также посмотреть, как здесь на национальном уровне работает МЧС. Кроме сил МЧС, были также задействованы всевозможные научно-исследовательские институты, которые оказывали техническую поддержку, все они участвовали в видеоконференции. Вот это взаимодействие мне было очень интересно. Кроме того, если мы говорим об аварии такого масштаба, то очень важно, чтобы был источник электроснабжения: системы охлаждения должны оставаться в работе. И вот эти учения показали, что российская атомная энергетика имеет все резервные установки электроснабжения, а также насосные установки, которые обеспечивают охлаждение. Поэтому могу констатировать, что уровень противоаварийного реагирования в таких ситуациях на станции очень высокий».

«Я был в России несколько раз и принимал участие в качестве наблюдателя в таких учениях, — отметил координатор по аварийной готовности Административного совета региона Упсала (Швеция) Стиг-Бьорн Хусин. — Правда, довольно давно — последний раз восемь лет назад. В Швеции такие учения проводятся реже. Если вы их проводите ежегодно, то мы их проводим раз в два года. С другой стороны, у вас десять атомных станций, у нас только три… Могу сказать — то, что я видел восемь лет назад и то, что я наблюдаю сейчас, не сильно отличается. И это хорошо. Мы начали наблюдать за этими учениями в Росэнергоатоме, где была видеоконференция со всеми участниками. Все отрабатывали очень хорошо, и был очень четко установлен порядок проведения взаимодействия. Мы посетили центр эвакуации, который был развернут в городе. Это очень похоже на центр эвакуации, который организуется в Швеции во время таких учений. Также мне понравился центр по кризисному управлению. Конечно, не всё, что говорили, нам было понятно — потому что говорили быстро, — но чувствовался порядок и дисциплина во всём».

Белоярская АЭС введена в работу в апреле 1964 года. Первые энергоблоки БелАЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находится энергоблок с реактором БН-600. На этапе подготовки к сдаче в промышленную эксплуатацию — энергоблок с реактором на быстрых нейтронах БН-800.Энергоблоки Белоярской АЭС во время учений эксплуатируются в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с учениями, не предусмотрены и не проводятся.