Москва, 23 сентября, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Процедуру преобразования в рамках СССР можно было провести демократическим путём. Об этом 23 сентября в ходе встречи с руководителями партий VII созыва Госдумы заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого», — сказал Путин.

Вместе с тем, он обратил внимание присутствующих на то, что «во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия»: «Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства».

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.