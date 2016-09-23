Санкт-Петербург, 23 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Недавно стало известно о том, что самый крупный европейский нефтедобытчик Норвегия стала добывать меньше на 9,5% жидких углеводородов по сравнению с июльскими показателями, а норвежские месторождения нефти постепенно исчерпываются. В связи с этим встает серьезный вопрос о том, как ЕС будет восполнять запасы топлива, если Норвегия станет экспортировать меньше черного золота. На этот и другие вопросы ИА REGNUM ответил проректор Санкт-Петербургского государственного университета по научной работе, доктор геолого-минералогических наук Сергей Аплонов.

Joel Penner Нефтепровод

«Это — серьезная проблема. Полагаю, в случае сокращения импорта нефти из Норвегии странам ЕС придется искать альтернативных поставщикам, что, с учетом экономической и политической ситуации в Северной Африке (традиционный «южный» поставщик углеводородов в Европу), может привести к росту цен», — сказал эксперт, отметив, что пока такой сценарий выглядит как минимум гипотетическим.

Вообще после начала активного выкачивания нефти в Норвегии в 70−80-х годах в 2000-х годах запасы черного золота здесь исчерпались почти на 4/5. Положение спасло открытие в 2011 году двух крупных месторождений в Северном море. Однако, по словам Аплонова, утверждение о том, что экономика Норвегии во многом опирается на нефтегазовый сектор, — сильное преувеличение. Дело в том, что Норвегия обладает довольно сильной, притом диверсифицированной экономикой, а «нефтяные» деньги традиционно поступают в фонд будущих поколений и тратятся на стратегически важные для страны проекты — например, строительство дорог и тоннелей.

«Что касается «исчерпания» запасов нефти, то и здесь, я думаю, все не так катастрофично. Действительно, добыча на шельфе Северного моря (основная база нефтегазодобычи Норвегии) постепенно сокращается. Это объясняется чрезвычайно интенсивной разработкой углеводородных ресурсов здесь в предыдущие десятилетия. Напомню, что еще в середине 1990-х годов Североморский шельф площадью чуть больше 300 тыс. квадратных километров давал суммарно около 6 млн баррелей (1 млн тонн) нефти, что составляло примерно 70% добычи всей Российской Федерации в те годы! Разумеется, такая интенсивная добыча неизбежно приводит к истощению недр», — отметил аналитик.

При этом он обратил внимание на то, что сейчас нефтегазовые компании Норвегии активно осваивают новые регионы, выходят на континентальную окраину Атлантического океана, в Баренцево море, в связи с чем можно ожидать новых открытий, прироста запасов углеводородов и, при благоприятной конъюнктуре рынка, роста объемов добычи.

Что же касается газа, то Норвегия является вторым после России поставщиком голубого топлива в ЕС. Эта страна покрывает более 20% всех газовых потребностей Евросоюза. Однако и газовые месторождения в Норвегии исчерпываются. Интересно, что это значит для Европы и для России. Как заявил проректор СПБГУ по научной работе, с газом ситуация несколько проще. Потому что, во-первых, добыча углеводородов в Норвегии мигрирует на север, а на Арктическом шельфе Европы доля газовых месторождений увеличивается. Это — геологический фактор. Во-вторых, потребности газа в странах ЕС многократно перекрываются экспортными возможностями газодобывающих стран Европы и Северной Африки (в том числе — России).

Вопрос же об исчерпании запасов нефти, как правило, риторический, касается ли он мировых запасов или запасов отдельной страны. По мере истощения любого нефтегазоносного бассейна залежи нефти и газа становятся мельче, сложнее и глубже. Это — общая закономерность. Но и наши знания о геологическом строении недр и их нефтегазоносности растут, совершенствуются технологии поиска, разведки и добычи углеводородов. Таким образом, одно компенсирует другое, и сегодня мы рентабельно осваиваем месторождения нефти, которые лет 30 назад и месторождениями-то не считались: их не умели искать, а разведка и добыча были заведомо убыточными, объяснил доктор геолого-минералогических наук.

«В этом отношении пример Норвегии очень показателен. Здесь все месторождения нефти и газа (за исключением нескольких крупных в Северном море) были относительно мелкими и сложными для освоения. Для их рентабельного освоения и государство, и бизнес изначально вкладывали большие деньги в науку и технологии. Необходимо придерживаться данной политики — и тогда нефтяные проекты, которые сейчас кажутся утопией, в будущем станут реальностью», — подытожил Сергей Аплонов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, что, согласно данным Норвежского нефтяного директората, страна сократила производство нефти на своих месторождениях на 9,5% по сравнению с июлем текущего года, то есть до 1,929 млн баррелей в день. Как отмечается в докладе, объемы добычи жидких углеводородов в стране в августе оказались меньше, чем в июле 2016 года. Правда, производство в меньших объемах, чем прогнозировала сама компания. Средний дневной объем производства нефти в августе составил 1,558 млн баррелей в сутки, что на 9% выше, чем прогнозировала NPD. Такой же показатель был зафиксирован и в августе прошлого года.