Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2016, 12:40 — ИА Регнум.



fc-rostov.ru Болельщики «Ростова»

В Ростове-на-Дону стартовала продажа билетов на второй матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Футбольная баталия между «Ростовом» и «ПСВ» (Нидерланды), которая пройдет на ростовском стадионе «Олимп-2», вновь вызвала ажиотаж. Но в соцсетях болельщики жалуются больше на слишком дорогую стоимость билетов, чем на их отсутствие, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Самые дешевые билеты обойдутся любителям футбола в 600 рублей, самые дорогие — в 14 тыс. рублей. Поклонникам самого зрелищного вида спорта необходимо учесть, что цены на матчи турнира устанавливаются совместно с УЕФА. И стоимость зависит от категории команды-соперника, так что увидеть матч с «Атлетико» и «Баварией» удастся также не всем.

Без внимания нельзя оставить и наказание дисциплинарного комитета УЕФА. Согласно решению, на Восточной трибуне ростовского стадиона будет закрыто 1,5 тыс. мест.

Отметим, что билеты на матч с «ПСВ» пока продаются владельцам сезонных абонементов. Онлайн-продажа начнется 24 сентября. Билеты общей квоты поступят в продажу 26 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч группового этапа донская столица примет 28 сентября. Команды выйдут на поле в 21:45. Защищать жёлто-синие цвета клуба игрокам поможет Федор Кудряшов. Квалификация действий футболиста в матче с «Аяксом» была изменена с «жестокого поведения» на «грубую игру». В результате дисквалификация была снижена с трёх до одного матча.

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Напомним, что первый матч с «Баварией» (Мюнхен) футболисты «Ростова» проиграли со счётом 5:0. Но тренерский штаб поблагодарил команду за мужество и борьбу, проявленные в выездной игре.

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