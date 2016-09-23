Москва, 23 сентября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Характер поступивших в ЦИК жалоб на нарушения не повлиял на легитимность состоявшихся выборов. Об этом 23 сентября в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

По её словам, низкая явка на выборах объясняется недостаточной работой с населением со стороны избиркомов в регионах.

Также она отметила, что некоторые губернаторы проводили свои избирательные кампании «через призму собственных интересов».

Памфилова подчеркнула, что материалы по всем нарушениям на выборах «будут переданы в прокуратуру». При этом главу ЦИК «глубоко разочаровал Санкт-Петербург»: «Масса нарушений!».

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 18 сентября 2016 года. Согласно предварительным данным, «Единая Россия» занимает первое место и получает конституционное большинство в парламенте (343 мандата). Второе место заняла КПРФ (42 мандата), третье — ЛДПР (39 мандатов) и четвёртое — «Справедливая Россия» (23 мандата). Также по одному мандату получают «Родина» (в лице её лидера Алексея Журавлёва), «Гражданская платформа» (в лице её лидера Рифата Шайхутдинова) и самовыдвиженец Владислав Резник.