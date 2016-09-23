Москва, 23 сентября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Экономика России может начать расти во втором полугодии 2016 года, заявила на пленарном заседании первого Московского финансового форума председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что зафикисрованы соответствующие признаки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Сами темпы роста, на наш взгляд, будут очень неустойчивыми. В ближайшие годы, если не будут проведены те структурные реформы, о которых сейчас говорили, темпы роста экономики останутся очень невысокими», — отметила она.

Глава ЦБ России добавила, что максимум темпы роста будут составлять1,5−2%. «Это не те темпы роста, которые нам позволят увеличивать уровень жизни», — резюмировала Набиуллина.

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В Москве проходит первый московский финансовый форум, главная тема которого — финансовая стратегия России.