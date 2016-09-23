Воронеж, 23 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. До восьми мандатов может получить Воронежская область в Государственной думе седьмого созыва. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает, основываясь на данных ЦИК. Впрочем, секретарь Воронежской областной избирательной комиссии Сергей Хорунжий подчеркнул, что точное число мандатов, которые получит регион, пока неизвестно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги голосования

По объединенному списку «Единой России» от Воронежской, Липецкой, Владимирской и Рязанской областей в перечне избранных депутатов Госдумы шесть человек: губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, депутат Госдумы шестого созыва от Рязанской области Андрей Макаров, тележурналист Евгений Ревенко (победил на праймериз в Воронежской области), депутат Госдумы, бывший министр сельского хозяйства РСФСР Геннадий Кулик (выиграл праймериз во Владимирской области), экс-мэр Липецка Михаил Гулевский, а также председатель Воронежской областной организации профсоюзов работников здравоохранения РФ Татьяна Сапрыкина.

Также по результатам голосования по спискам мандат депутата Госдумы получит депутат Госдумы шестого созыва Сергей Гаврилов, прошедший по списку КПРФ.

А вот ЛДПР и «Справедливая Россия» своих представителей от Воронежской области в Государственной думе седьмого созыва иметь, судя по всему, не будут. В списке избранных депутатов ЛДПР — ни одного представителя Воронежской области. А в истории с «потерянными» голосами «Справедливой России» и вовсе теперь будет разбираться Генпрокуратура по просьбе ЦИК, после жалобы кандидата Ольги Епифановой (Архангельская региональная группа): партия после повторного ввода данных в систему ГАС «Выборы» с двух участков (в Тирасполе) потеряла около четырех тысяч голосов. В воронежской избирательной комиссии это объяснили технической ошибкой, однако глава ЦИК Элла Памфилова попросила Генпрокуратуру провести свою проверку. Интересно, что из-за этого повторного ввода место в Госдуме теряет глава воронежской региональной группы справороссов Абубакар Арсамаков, а Епифанова, напротив, проходит — в списке депутатов она есть.

У избранных депутатов есть пять дней с момента получения уведомления на то, чтобы написать отказ от мандата, а потому список кандидатов, которые займут места в Думе, точным назвать нельзя.

Впрочем, четыре мандата Воронежская область получит гарантированно — по одномандатным округам. Три места в Госдуме займут единороссы — опытные депутаты Сергей Чижов и Аркадий Пономарев, а также Андрей Марков. Еще один мандат получит председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборы депутатов Госдумы Воронежской области 18 сентября составила 53,35%. Пятипроцентный барьер на территории Воронежской области преодолели четыре политические партии: «Единая Россия» (58,65%), КПРФ (15,78%), ЛДПР (9,3%) и «Справедливая Россия» (6,78%). Остальные политические партии получили от 2,2% до 0,1% голосов избирателей.