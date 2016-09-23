Ростов-на-Дону, 23 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум.



Григорий Мясоедов. Косцы

Земледельцы Ростовской области снижать темпы работ не планируют и ставят перед собой все новые задачи. Так, донской регион планирует собрать рекордные 11,5 млн тонн зерна. В закрома уже отправлено более 10,5 млн тонн ранних зерновых культур, уборка поздних зерновых продолжается, передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября.

Об итогах уборки ранних зерновых культур и задачах по завершению полевых работ в текущем году доложил на расширенном заседании регионального правительства глава минсельхозпрода области Константин Рачаловский. По его словам, несмотря на зависимость отрасли от погоды, среднегодовое валовое производство зерна в 2012—2016 года составило почти 8,8 млн тонн. Это самый высокий показатель за все предшествующие пятилетия.

«В целом по региону средние показатели урожайности озимых зерновых значительно превышают урожайность яровых зерновых культур. Поэтому ставка на озимый клин оправдана. Озимая пшеница по праву является царицей донских полей», — отметил глава ведомства.

И даже побитый рекорд предыдущих лет можно увеличить как минимум на четверть. Так, по данным ученых, за счет высокого качества семян урожай «потяжелеет» примерно на 20%, за счет сорта — на 25%, а благодаря технологии на базе адаптированных сортов и высококачественных семян — еще на 45%. Рачаловский добавил, что площадь посевов под озимыми культурами планируется расширить до 2,4 млн га, а к 2020 году — до 2,5 млн га.

Что касается поздних культур, что аграриям предстоит убрать еще более 60% площадей. Наиболее значимой является кукуруза. Убрать её предстоит с площади 219 тыс. га. В текущем году также увеличена площадь масличных культур.

Напомним, что в 2016 году хлеборобы Дона работали в тяжелейших погодных условиях. Ненастье накрывало регион с завидной регулярностью, жатву приходилось вести, выкраивая погожие дни. Но, несмотря на все трудности, донской регион стал лидером по сбору хлеба в России.

Ранее по теме: Донские хлеборобы ставят новые рекорды: собрано свыше 10 млн тонн зерна