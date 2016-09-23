Москва, 23 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. На 2017 год не предусматривается возобновление работы старой системы накопления пенсий, заявил сегодня, 23 сентября, министр финансов РФ Антон Силуанов на первом Московском финансовом форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«В следующем году Минфин совместно с ЦБ РФ будет обсуждать новую систему накопления пенсии. Старая система себя не оправдала», — сказал Силуанов.

«Эти деньги должны работать на того работника, который эти средства сберегает. Новая система будет запущена с 2018 года», — отметил глава Минфина.

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Как сообщает ИА REGNUM, 23 сентября в ЦВЗ «Манеж» открылся первый Московский финансовый форум, организованный Министерством финансов РФ и правительством Москвы. Ключевая тема форума — «Финансовая стратегия России: курс на рост».