Краснодар, 23 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Сочи с очередным — четвертым инспекционным визитом побывали представители ФИФА. Эксперты дали положительную оценку реконструкции стадиона «Фишт». Однако без замечаний не обошлось. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Краснодарского края 23 сентября, члены комиссии высказали пожелания по увеличению темпов строительства двух тренировочных площадок в Сочи — на улицах Ленина и Гоголя.

Sochiadm.ru Стадион «Фишт»

Кроме того, как отметил в ходе совещания по итогам визита ФИФА вице-губернатор края Николай Долуда, также необходимо соблюсти сроки засева полей на этих площадках.

Обсуждался и вопрос организации парковок и транспортного обеспечения, размещения и функционирования центров билетирования и аккредитации. Кроме того, речь шла о подготовке информационной инфраструктуры «Фишта».

«Времени осталось совсем немного. 30 ноября мы должны полностью сдать стадион, к этому времени должны быть готовы все системы спортивного объекта, все должно функционировать», — подчеркнул Николай Долуда, призвав все министерства и ведомства к слаженной и оперативной работе.

Также по теме: Стадион «Фишт» в Сочи примет шесть матчей ЧМ-2018 года по футболу

На подготовку к ЧМ-2018 и Кубку конфедерации Кубань направит 8,5 млрд руб

Четвертый визит ФИФА в Сочи перед ЧМ-2018 запланирован на конец сентября

Добавим, что в ходе нынешней инспекционной поездки в Краснодарский край представители Международной федерации футбола посетили Краснодар и Сочи, а также побывали в Анапе и Геленджике, где оценили ход строительства тренировочных площадок в местах размещения баз команд.

В кубанской столице специалисты оценили ход реконструкции стадиона «Кубань», который на время чемпионата мира станет тренировочной площадкой для футболистов. В Сочи эксперты посетили стадион «Фишт», а также познакомились с ходом строительства тренировочных площадок.

По итогам осмотра прошло совещание, на котором представители ФИФА дали положительную оценку реконструкции «Фишта». В то же время эксперты высказали пожелания по увеличению темпов строительства двух тренировочных площадок в Сочи — на улицах Ленина и Гоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральной репетицией перед главным футбольным событием четырехлетия — чемпионатом мира ФИФА — для сочинского стадиона станет Кубок конфедераций FIFA, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Сочи примет четыре матча Кубка.