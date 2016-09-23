Москва, 23 сентября, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Пара USD/RUB продолжила падение на общем ослаблении долларовых позиций, а также на дальнейшем укреплении нефти, поддерживающем спрос на рубль, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. В ходе торгов 22 сентября был достигнут минимум 63,47, невиданный с 8 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Впрочем, сегодня, 23 сентября, движение вниз может замедлиться в связи со снижающимся спросом на Brent на неопределенности по поводу вероятных договоренностей нефтедобытчиков в Алжире. К тому же не исключено, что доллар США сможет немного откорректироваться после двухдневных распродаж», — пояснила Афанасьева.

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«Сегодняшняя фиксация прибыли тоже может внести свою лепту, так что после умеренного падения USD/RUB в первой половине дня не исключено возвращение пары выше 64,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 23 сентября Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 65 коп. и составил 63,79 руб. Курс евро к рублю уменьшился на 16,76 коп. — до 71,67 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,88% — до 47,23 доллара за баррель.